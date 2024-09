Secretário do Planejamento descarta mudança em meta fiscal e vê previsões próximas da realidade

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou nesta segunda-feira, 23, que não haverá mudança na meta de resultado primário este ano. Ele avaliou que, à medida que os meses passam, as expectativas ficam cada vez mais próximas do cenário realizado.

"A gente tinha discussão de possível alteração da meta esse ano, fizemos ajuste nas metas dos anos seguintes sem alterar a de 2024. Mas, mesmo após essa mudança sempre havia algum ruído de que poderia ter alteração de meta esse ano. E a gente tem mostrado a cada bimestre todo esforço do governo para que isso não aconteça, e como não vai acontecer", disse Guimarães, durante coletiva à imprensa sobre o 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.

Ele frisou ainda que a equipe econômica mira sempre no centro da meta, em déficit zero, desde o encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). "Ao longo da execução todas as medidas são para que a gente atinja equilíbrio previsto na meta", completou.