MDIC lança projeto de R$ 160 milhões para acelerar adoção de tecnologias 4.0 às MPMEs

Com a presença do presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, empresários e autoridades na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a pasta faz nesta segunda-feira, 23, o lançamento da terceira a terceira etapa do roadshow do Brasil Mais Produtivo (B+P). A primeira novidade deste programa, que envolve ações para transformar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em "fábricas inteligentes" é o lançamento das chamadas de projetos do Smart Factory no valor de R$ 160 milhões.

O projeto, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), apoiará o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que vão acelerar a adoção em MPMEs de tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, focadas na resolução de problemas relacionados à produtividade. Os recursos serão provenientes de parceria entre a Finep e o BNDES, que vai apoiar 360 projetos de inovação, com potencial de impactar positivamente a produtividade de 8,4 mil MPMEs.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para Alckmin, essa é uma grande oportunidade para os empresários impulsionarem a produtividade e a digitalização dos seus negócios. "O Brasil Mais Produtivo vai fazer diferença. Primeiro, porque trabalha com micro, pequenas e médias empresas, que são a maioria das empresas brasileiras e as que mais precisam. Depois, porque ele promove a transformação digital, o aumento de produtividade e a conquista de mercados e de boas parcerias", avalia o presidente em exercício.