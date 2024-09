Criptomoedas: ethereum lidera ganhos enquanto agentes analisam fala de Harris

As criptomoedas continuaram subindo nesta segunda-feira, se aproveitando da perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos e enquanto investidores analisam a primeira fala pública da vice-presidente americana, Kamala Harris, sobre ativos digitais. O ethereum, que tem performance pior no ano, seguiu se recuperando ante o bitcoin no curto prazo.

O bitcoin recuava 0,72% nas últimas 24 horas até 16h50, a US$ 63.410,45, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 64.745,88. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 4,18%, a US$ 2.680,81.

As principais criptomoedas seguiam demonstrando fôlego hoje, conforme investidores esperam que juros mais baixos impulsionem a demanda pela classe de ativos. Sebastian Serrano, CEO & Co-Founder de Ripio, espera uma maior liquidez no mercado e diz que o impacto surgirá com o tempo, a depender também de outros aspectos.