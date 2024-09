Confiança do empresário industrial avança em todas as regiões do País, aponta CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de setembro mostra uma recuperação da confiança do setor disseminada entre todas as regiões do Brasil, todos os portes de indústria e entre a maioria dos setores industriais. De acordo com o ICEI setorial, divulgado nesta segunda-feira , 23, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em setembro, empresários de 26 dos 29 setores industriais demonstram confiança.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, destaca que, desde outubro de 2022, não havia otimismo em tantos setores, ao mesmo tempo. Ele credita o resultado positivo à melhora da percepção dos empresários sobre a economia. "A confiança está bastante espalhada entre os setores industriais. A avaliação dos empresários sobre as condições atuais, de uma forma geral, vinha segurando a confiança, em especial da economia brasileira, mas isso vem melhorando nos últimos meses", explica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A confiança avançou em todas as regiões do País neste mês. O destaque maior foi para o Sul (+ 2,3 pontos), seguido do Nordeste (+ 2,2 pontos) e Norte (+ 1,6 ponto). A confiança no Sudeste e Centro-Oeste teve alta de 1,3 ponto e 0,7 ponto, respectivamente. De acordo com o levantamento, com a recuperação do índice, a indústria da região Sul sai de um patamar de confiança neutro e passa a se situar em um patamar positivo pela primeira vez desde abril.