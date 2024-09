Hope expulsa Tallis Gomes de seu conselho após frase machista sobre mulheres CEOs

Ainda conforme o comunicado oficial, a Hope é liderada por mulheres, e a "liberdade e o respeito em escolher nossos caminhos pessoais e profissionais são valores inquestionáveis" à empresa. "A Hope é liderada por mulheres, e liberdade e o respeito em escolher nossos caminhos pessoais e profissionais são valores inquestionáveis para nós", declarou a nossa assinada pela herdeira da Hope.

Em publicação no Instagram, Chayo já havia dito: "Realmente, o Tallis foi infeliz com as palavras, já reconheceu e pediu desculpas", escreveu a executiva. "Trabalho com ele há muitos anos e sei que o story que ele postou não representa a pessoa que ele é. Além disso, ele sempre busca aprender e evoluir. E tenho certeza de que vai crescer com essa história", disse Sandra Chayo, uma das herdeiras do grupo Hope.

O comentário publicado no Instagram pelo presidente do G4 educação, Tallis Gomes, no qual ele diz "Deus me livre de mulher CEO", provocou uma série de retaliações nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, feitas por executivas que criticaram a fala e reforçavam o orgulho de serem executivas mulheres, com nomes que vão da presidente do Banco do Brasil, a CEO do Grupo Publicis no Brasil, a empresária Nathália Rodrigues, do Nath Finanças, e outras mulheres do mercado nacional.