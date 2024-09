Gustavo Pimenta assume a presidência da Vale a partir de 1º de outubro

A Vale informou nesta noite de sexta-feira, 20, por meio de fato relevante, que o seu conselho de administração aprovou a data de 1º de outubro para início do mandato do próximo presidente, Gustavo Pimenta. Dessa forma, o mandato de Eduardo Bartolomeo será encerrado no próximo dia 30 de setembro.

Em atenção à antecipação do processo de sucessão de seu presidente, a Vale informa que o conselho de administração aprovou também a nomeação, em caráter interino, de Murilo Muller, atual diretor global de Controladoria, para a posição de vice-presidente executivo responsável pelas áreas de Finanças e Relações com Investidores da Vale, com início em 1º de outubro e término até 31 de dezembro de 2024.

A antecipação da sucessão entrou no radar dos acionistas da companhia após o processo de escolha do substituto ter sido antecipado em cerca de dois meses. No cronograma oficial da empresa, divulgado em maio, o nome do sucessor só seria fechado no fim de outubro para anúncio no Vale Day, em 3 de dezembro. Bartolomeo ainda ficaria no cargo até o fim de dezembro.