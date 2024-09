Executivas reagem a fala machista de presidente da G4 Educação

Na quarta-feira, 18, Tallis Gomes havia escrito no Instagram que, "salvo raras exceções, essa mulher (CEO) vai passar por um processo de masculinização que vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano". E disse que posições como a dele exigem que o CEO seja "muito cascudo para suportar", que "o mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem". E completou afirmando que as mulheres devem usar "a energia feminina nos lugares certos, lar e família".

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, fez menção indireta ao caso durante palestra em Nova York, na quinta-feira, em evento do Pacto Global da ONU. A mediadora, Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, abriu o debate questionando se estava "tudo bem ser uma mulher CEO à frente de um banco". "Está tudo ótimo", respondeu Tarciana, sendo aplaudida.

O comentário publicado no Instagram por um dos fundadores e CEO da G4 Educação, Tallis Gomes, em que ele diz "Deus me livre de mulher CEO", provocou uma série de reações de executivas nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. Por meio de posts, as executivas criticaram a fala de Gomes e reforçaram o orgulho de serem mulheres nos postos que ocupam. Para Gomes, mulheres que presidem empresas não fazem o "melhor uso da energia feminina".

"Em momento algum no meu texto eu quis questionar a capacidade de uma mulher ser CEO, disse única e exclusivamente, com as palavras erradas e com o tom errado, quem eu gostaria do meu lado como minha mulher", tentou se explicar.

Procurado, o empresário não respondeu à reportagem do Estadão. A G4 Educação, por meio de nota, afirmou que Gomes errou e que o posicionamento do presidente "não representa a empresa nem sua trajetória". "Entendemos que o Tallis errou e estamos aqui para reforçar que tanto ele quanto a G4 não têm compromisso com o erro. Queremos nos desculpar pela fala do Tallis, ainda que tenha sido algo pessoal e não representar a G4", diz ainda a nota.

A executiva Sandra Chayo, sócia-diretora e herdeira do Grupo Hope, saiu em defesa de Gomes - que ocupa uma cadeira no conselho de administração da empresa. Segundo ela, as declarações não refletem sua conduta. "Realmente, o Tallis foi infeliz com as palavras, já reconheceu e pediu desculpas. Trabalho com ele há muitos anos e sei que o 'story' que ele postou não representa a pessoa que ele é."

A tentativa de se retratar, porém, não bastou para conter a repercussão negativa. Nomes como Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, Gabriela Onofre, do grupo Publicis, e Carol Paiffer, do grupo Atom, entre outras mulheres que lideram grandes companhias, usaram a rede para rebater os seus comentários.