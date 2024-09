Taxas de juros sobem com risco fiscal, ajustes técnicos e nota de servidores do IBGE

Após já terem engatado alta firme ontem, os juros futuros continuaram subindo de forma expressiva nesta sexta-feira refletindo, em boa medida, ajustes técnicos relacionados à zeragem de posições aplicadas de investidores estrangeiros, o que explica especialmente a disparada das taxas longas. A volta do dólar a R$ 5,50 pesou sobre a curva, assim como a apreensão com o cenário fiscal escalou antes da divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, esperado para ainda hoje, e o exterior não ajudou. Para piorar o clima negativo, o sindicato dos servidores do IBGE divulgou uma nota denunciando "comportamento autoritário" do presidente do instituto, Marcio Pochmann.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 12,15%, de 12,04% ontem no ajuste, e o DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 12,21%, ante 12,01% ontem no ajuste. A taxa do DI para janeiro de 2029 subia de 12,09% para 12,31%.

No balanço da semana, as taxas acumularam alta expressiva, mas as longas ainda em maior magnitude, conferindo à curva ganho de inclinação, mesmo com o comunicado "hawkish" do Copom estimulando apostas pesadas no ciclo de aperto monetário.