Superintendência do Cade aprova venda de parte do capital da Financeira BRB

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda de 49,9% do capital da Financeira BRB para José Ricardo Lemos Rezek, CPSB Patrimonial e Participações e André Luís Vieira Azin. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Dentre as empresas do Grupo CPSB, destacam-se a KDB Instituição de Pagamento (Kardbank) e a Konect Sociedade de Crédito. O Banco BRB continuará sendo o acionista controlador da Financeira BRB, e a operação também depende do aval do Banco Central.

"Para os compradores, a operação representa uma oportunidade para aproveitar sinergias com a Financeira BRB para a melhoria na oferta de produtos e serviços do Grupo Kardbank e a criação de um ecossistema de crédito. Já para o Banco BRB, a operação está alinhada ao seu planejamento estratégico, que tem como objetivo acelerar sua modernização e potencialização de seus negócios, a partir da vasta experiência em operações de crédito consignado do Grupo Kardbank, além de uma série de convênios com estados e cidades que serão fundamentais para o crescimento da Financeira BRB", justificaram as empresas, no processo.