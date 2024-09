Receita Federal realiza leilão de mercadorias apreendidas; veja itens

As propostas podem ser enviadas até o dia 25 de setembro e a sessão pública de lances acontecerá no dia 26

O edital e a lista de itens pode ser acessada no endereço: Leilões e doações da Receita Federal . Confira mais abaixo alguns dos objetos disponíveis.

As mercadorias oferecidas a leilão foram objeto de apreensões realizadas, em sua maioria, pela falta de comprovação de importação regular, o que caracteriza crime de descaminho. A abertura da sessão pública de lances ocorrerá às 10h do dia 26 deste mês.

A Receita Federal do Brasil está promovendo o 2º leilão eletrônico de 2024, que teve o período de recebimento de propostas de pessoas físicas e jurídicas aberto às 8h da última quarta-feira, 18. O evento é online e os lances podem ser enviados até às 21h do dia 25 de setembro .

Como participar?

Os interessados em participar do leilão devem acessar o assunto Leilão e Doação no site da Receita Federal, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para acessar o e-CAC, o participante deverá utilizar identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Podem participar da licitação pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou pessoas físicas, maiores de 18 anos, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Outras exigências podem ser solicitadas conforme o tipo de produto ofertado.



Confira os lotes