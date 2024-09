o que estava em jogo na transição era mais do que fixar metas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao falar agora para estudantes da Universidade de São Paulo (USP), disse que a transição dos governos Bolsonaro para Lula da Silva, no campo econômico, foi uma experiência muito rica porque, em toda a sua complexidade, a economia não podia ser destacada do resto.

Não era, de acordo como ministro, apenas uma transição de governo, era algo que impunha alguns riscos que se tornaram patentes no dia 8 de janeiro do ano passado.

"Mas impõe ainda alguns riscos importantes de serem considerados, e nós estamos longe de ter superado uma situação de tensão social. Estamos longe disso. Então, a compreensão dessa transição pode nos ajudar no futuro próximo a não repetirmos os erros do passado recente, que nos levaram a uma situação muito delicada", disse Haddad, que neste momento profere a palestra intitulada "Os desafios da Economia e as Perspectivas da Política no Brasil" a alunos da USP, no Auditório István Jancsó da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, na Cidade Universitária.