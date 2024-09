Liminar evita execução de dívidas enquanto AgroGalaxy espera processo de recuperação judicial

A AgroGalaxy, uma das principais redes de varejo de insumos e serviços agrícolas do Brasil, obteve, na quinta-feira, 19, na Justiça de Goiás uma liminar que concede medidas de proteção financeira enquanto seu pedido de recuperação judicial é processado. A decisão, proferida pela juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, destacou que a crise da empresa foi causada por "queda drástica nos preços das commodities", "condições climáticas adversas" e "restrições de acesso a crédito", fatores que se intensificaram entre 2023 e 2024.

Na decisão, a juíza informou que a dívida líquida do grupo aumentou de R$ 786,9 milhões em junho de 2021 para R$ 1,512 bilhão em junho de 2024, com os juros anuais subindo de R$ 104 milhões para R$ 623 milhões no mesmo período.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A AgroGalaxy tem 149 lojas físicas, 26 silos e cerca de 30 mil clientes.