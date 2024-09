Ibovespa aprofunda queda por cautela mundial com Oriente Médio e com cenário fiscal no Brasil

Após abrir aos 133.120,87 pontos, o Ibovespa aprofundou o ritmo de queda e operava, perto do fim da manhã desta sexta-feira, 20, na marca dos 131 mil pontos, vista da última vez no início da segunda quinzena de agosto deste ano. No exterior, as bolsas europeias e norte-americanas caem enquanto os juros dos Treasuries avançam, pesando nos juro futuros brasileiros.

Há uma mistura de fatores internacionais com locais. No Brasil, o mercado espera a divulgação do relatório de despesas e receitas ainda hoje pelo governo.

"O mercado está bem reticente em relação à contabilidade mágica do governo e as manobras fiscais não ortodoxas para fechar as contas", diz Marcelo Vieira, head da mesa de renda variável da Ville Capital.