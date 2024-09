Bolsas de NY fecham sem direção única; Dow Jones renova recorde pelo segundo dia seguido

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 20, ao buscar uma estabilização após a euforia da véspera, depois do corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) empurrar Dow Jones e S&P 500 a níveis recordes. O vencimento triplo em Wall Street conhecido como Triple Witching (de opções de ações, opções de índices e futuros de índices), induziu volatilidade aos negócios, mas o pregão confirmou uma semana positiva, com o Dow Jones renovando recorde de fechamento pelo segundo dia consecutivo.

O índice Dow Jones subiu 0,09% aos 42061,85 pontos, o S&P 500 caiu 0,19%, aos 5702,59 pontos e o Nasdaq recuou 0,36%, aos 17948,32 pontos

Em destaque ficaram as ações da Nike, que saltaram 6,84%, após anúncio de substituição do presidente e CEO John Donahoe pelo veterano Elliott Hill.