Bolsas da Ásia fecham em alta após BoJ manter juros, mas PBoC limita mercados chineses

Por André Marinho

São Paulo, 20/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta hoje, após o Banco do Japão (BoJ) deixar juros inalterados e indicar postura cautelosa no processo de aperto monetário. A manutenção das taxas principais do Banco do Povo da China (PBoC), no entanto, limitou os negócios de Xangai e Shenzhen.

Os mercados orientais também ecoaram a euforia de Wall Street na véspera, quando o otimismo por maior alívio monetário do Federal Reserve (Fed) empurrou os índices Dow Jones e S&P 500 a recordes históricos.