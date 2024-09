BoJ: Ueda promete seguir subindo juros se dados evoluírem como esperado, mas pede mais tempo

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, reiterou nesta sexta-feira, 20, que a autoridade monetária pretende continuar subindo juros se os dados de preços e economia evoluírem conforme o esperado. No entanto, Ueda defendeu que a instituição precisa de mais tempo para avaliar o impacto das incertezas econômicas no cenário.

Os comentários foram feitos durante coletiva de imprensa após a decisão do BoJ de manter juros inalterados.

Ueda prometeu manter uma comunicação estreita com o mercado sobre os planos à frente, diante da volatilidade recente. Segundo ele, a leitura de agosto do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) japonês veio ligeiramente mais forte do que o esperado.