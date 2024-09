BCE/Guindos: inflação está se aproximando da meta de 2%, que deve ser atingida no fim de 2025

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que a inflação na zona do euro está próxima da meta de 2% e é esperado que ela seja atingida no final de 2025, em entrevista para o jornal Expresso, publicada no site do BCE. O dirigente não determinou de quanto ou quando será realizado o corte na taxa de juros pelo BCE, mas informou que a abordagem adotada é de "reunião por reunião" e que estão dependentes de dados.

Sobre a inflação de serviços, Guindos disse que ela é "o ponto fraco da inflação". "Acreditamos que a inflação no setor começará a cair porque estamos esperando uma moderação nos acordos salariais e na remuneração por funcionário, juntamente com uma melhora na produtividade", explicou.

O dirigente também argumentou que os riscos para o crescimento econômico na zona do euro estão inclinados para baixo e que a projeção depende de dois principais elemento: a recuperação do consumo e o aumento nas exportações líquidas.