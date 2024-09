Persistência de serviços mantém taxa de inflação elevada na zona do euro, diz Schnabel, do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel explica que a persistência nos preços de serviços tem mantido a taxa cheia de inflação em nível elevado na zona do euro. A avaliação aparece em slides preparados para apresentação à Associação de Bancos Alemães, divulgados pela autoridade monetária nesta quinta-feira, 19.

Schnabel ressalta que as pressões no segmento são "generalizadas" e estão mais fortes do que os níveis consistentes com um cenário de estabilidade de preços. A demanda por serviços permanece "resiliente", mas dá sinais incipientes de enfraquecimento, de acordo com ela. A dirigente prevê ainda que os salários vão desacelerar na região.