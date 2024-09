Na 1ª queda desde 2020, Fed reduz juro em 0,5 ponto e indica mais cortes

Em comunicado, o Fed disse que os dirigentes do órgão têm hoje "maior confiança de que a inflação está se movendo sustentavelmente em direção a 2% (meta da instituição) e julga que os riscos de atingir seus objetivos para emprego (criação de vagas) e inflação estão aproximadamente equilibrados". De acordo com o documento, "o cenário econômico é incerto e o comitê está atento aos riscos".

Em um conjunto atualizado de projeções, os dirigentes do Fed agora preveem uma queda mais rápida na inflação do que há três meses, mas também um desemprego mais alto. Eles estimam que seu indicador de inflação preferido cairá para 2,3% até o final do ano, dos atuais 2,5%, e para 2,1% até o final de 2025. E espera também que a taxa de desemprego suba ainda mais este ano, para 4,4% (agora está em 4,2%) e permaneça nesse patamar até o final de 2025. O número está acima das previsões anteriores de 4% para o final deste ano e 4,2% para 2025.

Mudança de tom

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), equivalente ao Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), alterou a redação do trecho do seu comunicado que trata da inflação, destacando progressos. No comunicado anterior, o Fomc dizia no fim do primeiro parágrafo que "a inflação diminuiu no ano passado, mas continua um pouco elevada. Nos últimos meses, houve algum progresso adicional em direção à meta de inflação de 2% do comitê".