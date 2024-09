Bolsas de NY fecham em alta, com S&P 500 e Dow Jones em recorde após corte do Fed

Como destaque do setor de tecnologia, os papéis da Nvidia e Salesforce subiam 3,97% e 5,37% ,respectivamente, e os da Apple avançavam 3,71%, depois que o presidente-executivo da T-Mobile comentou positivamente sobre a demanda pelo novo iPhone 16. O setor de tecnologia fechou o dia com alta de 3,08% no S&P 500.

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta quinta-feira, 19, com ganhos, reagindo ao corte na taxa de juros de 0,5 ponto porcentual do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da quarta-feira e na expectativa de mais cortes até o fim deste ano. A alta foi acelerada principalmente pelas ações das big techs, mais sensíveis às perspectivas de juros.

Em reação ao corte de juros do Fed, as ações da Goldman Sachs tiveram alta de 3,97% e da Tesla dispararam 7,36%. "Estamos caminhando para um mercado automotivo mais previsível à medida que a oferta disponível, e agora o recente corte da taxa de juros do Federal Reserve oferece a mais consumidores um motivo para sair da margem e comprar", disse Rebecca Lindland, diretora sênior de dados e percepções do setor na Cars Commerce nesta quinta-feira.

Os papéis da GameStop, por sua vez, tiveram queda de 0,76% após o CEO da empresa, Ryan Cohen, resolver uma suposta violação da lei antitruste com a Federal Trade Commission (FTC) em conexão com a aquisição de uma parte das ações com direito a voto do Wells Fargo.

*Com informações de Dow Jones Newswires