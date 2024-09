Bolsas da Europa têm ganhos sólidos, com repercussão de corte de juros do Fed e à espera do BoE

São Paulo, 19/09/2024 - As bolsas da Europa computam ganhos firmes nesta manhã, em meio à aposta de que o corte de 50 pontos-base nos juros do Federal Reserve (Fed) inaugurou um ciclo sustentado de relaxamento monetário nos Estados Unidos. Investidores se posicionam também para a decisão do Banco da Inglaterra (BoE), que deve manter a política inalterada.

O presidente do Fed, Jerome Powell, tentou conter os ânimos ao avisar que as próximas decisões ainda dependerão da evolução dos dados econômicos. Mesmo assim, o mercado reforça a expectativa por uma redução adicional de 75 pontos-base na taxa dos fed funds até o final deste ano - ainda que boa parte dos dirigentes espere uma baixa de 50 pontos-base no período.

Para o Jefferies, a comunicação do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) embutiu um tom que tende a ser positivo para os ativos de risco. "O Fomc está pronto para entregar mais relaxamento se os dados econômicos se deteriorarem", explica o banco de investimentos.

Assim, no horário citado acima, a Bolsa de Frankfurt subia 1,07% e a de Paris ganhava 1,65%. Em Londres, o índice FTSE 100 marcava valorização de 0,94%, horas antes do anúncio do BoE. O BC britânico deve manter a taxa bancária em 5,0%, mas pode retomar o processo de relaxamento em novembro, no entendimento do ING.