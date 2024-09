Ouro fecha em leve alta, em últimos ajustes antes da decisão do Fed

O ouro fechou com alta tímida nesta quarta-feira, 18, após duas sessões de quedas, enquanto investidores calibram seus portfólios antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O ouro para dezembro fechou em alta de 0,23%, a US$ 2.598,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), ainda distante da máxima histórica de US$ 2.617,40.

Depois de alcançar máxima histórica e recuar por duas sessões consecutivas, o ouro voltou ao campo positivo nesta quarta-feira, enquanto investidores aguardam decisão de juros do Fed. No entanto, alguns analistas acreditam que a precificação do ativo já é otimista demais e pode sofrer ajustes caso o BC norte-americano opte por início de ciclo mais conservador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Analista da TD Securities, Bart Melek espera que a commodity sofra alguma pressão caso o Fed corte 0,25 ponto porcentual. Ainda assim, diz que é provável que haja apenas um pequeno revés se o Fed seguir baixando juros conforme o esperado. Ele vê o ouro posteriormente atingindo novos recordes, acima de US$ 2.700, no início de 2025.