Lula sanciona Lei do Turismo e Fnac poderá ser usado para aval de financiamentos de aéreas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta quarta-feira, 18, mudanças na Lei Geral do Turismo em cerimônia no Palácio do Planalto. Dentre as novidades, estão modificações de regras sobre o Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), que agora poderá ser utilizado como fonte garantidora para financiamentos a companhias aéreas. A estimativa é de R$ 5 bilhões anuais em crédito.

O texto sancionado é fruto da aprovação do Projeto de Lei 1.829/2019 pela Câmara no último dia 28.

Além da medida voltada para as empresas aéreas, a atualização da legislação brasileira de turismo flexibiliza regras para hospedagem de crianças e adolescentes, ampliando os representantes que podem autorizar a estadia.