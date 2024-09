Juros: taxas longas fecham perto dos ajustes após Powell menos dovish

Os juros futuros chegaram a acentuar o ritmo de queda assim que o Federal Reserve (Fed) surpreendeu parte do mercado com um corte de 50 pontos-base nas taxas dos Fed funds, para 4,75% a 5,00% ao ano. Contudo, a sinalização do presidente Jerome Powell de que o banco central será mais comedido nas próximas decisões fez com que os contratos de depósito interfinanceiro (DI) longos passassem a operar próximos dos ajustes da véspera, enquanto o vértice curto e intermediário fecharam em leve baixa. O mercado aguarda o comunicado e a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) por aqui. A curva indica probabilidade de cerca de 90% para alta de 25 pontos-base na Selic hoje, e de 60% para Selic encerrando o ano em 11,50%.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 encerrou a 10,940%, de 10,963% no ajuste de ontem, e a do DI para janeiro de 2026, em 11,765%, de 11,816%. O DI para janeiro de 2027 fechou com taxa de 11,800% (11,852% ontem no ajuste) e a do DI para janeiro de 2029 ficou em 11,960%, contra 11,999% do ajuste.

Os DIs com vencimento para janeiro de 2027 e 2029 chegaram a ceder mais de 10 pontos assim que o Fed anunciou o corte, mas acabaram perdendo o ritmo com o entendimento de que o corte mais expressivo do banco central americano não necessariamente se repetirá nas próximas reuniões. Powell afirmou que "ninguém deve olhar para o hoje e pensar que este é o novo ritmo de corte de juro", e que é preciso ver mais dados para determinar o corte em novembro.