Ibovespa cai 0,9% e encerra na mínima do dia, no menor nível desde 14 de agosto

O Ibovespa oscilou ao sabor do comunicado do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e das palavras do presidente da instituição dos Estados Unidos, Jerome Powell, após a decisão - conforme a expectativa majoritária do mercado - de cortar a taxa de juros da maior economia do mundo em 50 pontos-base, a primeira redução desde 2020, o que a princípio deu impulso moderado aos índices de ações em Nova York no meio da tarde - mas não sustentado também por lá no fechamento do dia, levemente negativo.

No Brasil, além do Fed, os investidores aguardam ainda o comunicado do período da noite do Comitê de Política Monetária (Copom). A previsão é de que a Selic volte a subir, provavelmente em 25 pontos-base, o que manteria o juro doméstico em nível atrativo para o estrangeiro - inclusive com relação a fluxo externo para a B3, cujas ações ainda teriam desconto a oferecer.

Assim, de olho no Fed mas à espera do Copom, a corrente do dia manteve o Ibovespa em modo de cautela ao longo desta 'super quarta' em que o índice de referência esboçou reação no meio da tarde, mas encerrou na mínima do dia, em queda de 0,90%, aos 133.747,69 pontos. O giro foi bastante reforçado, a R$ 37,6 bilhões, nesta quarta-feira de vencimento de opções sobre o índice.