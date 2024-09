Haddad: Não me surpreendi com decisão do Copom, mas só vou comentar após leitura da ata

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 18, não ter se surpreendido com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de elevar a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 10,75% ao ano. Em relação ao corte na taxa de juros dos Estados Unidos, divulgado hoje, o ministro avaliou que "veio um pouco atrasado, mas veio" e acredita que deve haver uma trajetória mais duradoura de redução da taxa dos Fed Funds.

Haddad evitou comentar o teor da decisão unânime tomada pelo Banco Central brasileiro e disse que fará uma avaliação apenas após a divulgação da ata, na semana que vem. "Eu não me surpreendi, mas eu só vou comentar a decisão depois da leitura da ata, semana que vem, como de hábito. Vou dar uma olhada, vou conversar internamente, vou verificar o que esperar para o futuro próximo, daí eu comento com vocês", disse o ministro aos jornalistas.

Quanto ao corte de juros norte-americano, ele disse que já que se esperava que a trajetória de queda seria iniciada em junho. O cenário de redução da taxa nos Estados Unidos, segundo o ministro, traz um alívio para o cenário doméstico.