Fed altera texto de comunicado para destacar 'progresso da inflação e balanço de riscos'

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) alterou a redação do trecho do seu comunicado que trata da inflação, destacando progressos nessa seara. Nesta quarta-feira, o Fed cortou os Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos, em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, em uma decisão por 11 votos a 1, na primeira queda desde 2020.

No comunicado anterior, o Fomc dizia no fim do primeiro parágrafo que "a inflação diminuiu no ano passado, mas continua um pouco elevada. Nos últimos meses, houve algum progresso adicional em direção à meta de inflação de 2% do Comitê".

Desta vez, substituiu o trecho por "a inflação fez mais progressos em direção ao objetivo de 2% do Comitê, mas continua um tanto elevada".