Cearenses estão entre os mais influentes da América Latina; veja quem são

O ranking, que objetiva reconhecer os principais latino-americanos que causam impacto na região e no mundo, apresentou quase 150 novos nomes em relação ao ano passado. Os representantes do Ceará que apareceram na edição de 2023 figuram na lista deste ano novamente:

De acordo com a Bloomberg, ao longo de 12 meses que antecedem a publicação, o comitê editorial avalia critérios como criação de empregos, investimentos que desencadearam uma atividade econômica maior, influência e inspiração em diversos setores – finanças, artes, ciência e esportes – e maior representação de líderes mulheres e grupos demográficos subrepresentados.

Os avanços na adoção de novas tecnologias com impacto abrangente colocaram a América Latina novamente como protagonista no cenário mundial. O Banco Mundial projetou um crescimento do PIB da região de 1,8% em 2024, com expectativas de uma expansão de 2,7% em 2025.

Incluindo personalidades que se destacaram e são referências dos principais mercados e economias da região, o Brasil tem o maior número de representantes, com 178 nomes. Entre eles estão: