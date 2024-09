Bolsas de NY fecham em queda em reação a sinal de Powell após corte agressivo do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 18, com o S&P 500 devolvendo ganhos de 1% acumulados após a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar os juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto porcentual. A reversão ocorreu após o presidente da autarquia, Jerome Powell, afirmar, em coletiva, que o movimento desta quarta não indica que o BC está com pressa para cortar juros.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,25%, aos 41.503,10 pontos. O S&P 500 recuou 0,29%, encerrando em 5.618,26 pontos e o Nasdaq marcou baixa de 0,31%, aos 17.573,30 pontos.

Depois de reação amplamente à decisão do Fed, as bolsas de Nova York exibiram piora, juntamente com os demais ativos de risco. Powell disse que a decisão não indica que o Fed tem pressa para cortar juros, já que não viu sinais de que a economia estava em grandes dificuldades e que a inflação poderia ser levada à meta de 2% sem grandes perdas de empregos.