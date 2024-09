Soja e minério de ferro desaceleram inflação no atacado no IGP-10 de setembro, afirma FGV

Os recuos nos preços do minério de ferro (-8,41%) e da soja (-0,99%) desaceleraram a inflação no atacado dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 17.

O IGP-10 passou de uma alta de 0,72% em agosto para uma elevação de 0,18% em setembro. O índice acumulou uma elevação de 4,25% em 12 meses.

"O índice de preços ao produtor apresentou desaceleração significativa entre agosto e setembro. As principais commodities, como soja e minério de ferro, que têm maior peso no índice, registraram quedas nos preços", apontou André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.