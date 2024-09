Petrobras assinou hoje dois novos contratos com TechnipFMC no valor de R$ 2,9 bilhões

A Petrobras informou que assinou hoje dois novos contratos com a TechnipFMC para aquisição de equipamentos submarinos e dutos flexíveis, no valor de aproximadamente R$ 2,9 bilhões.

O objetivo dos contratos, informou a estatal, é viabilizar a produção dos campos de Búzios, Libra, Tupi, Atapu, Sépia e Roncador, no pré-sal das bacias de Santos e Campos. Essa produção vem aumentando nos últimos anos e deve escalar mais ainda até o fim da década.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Petrobras, a fabricação dos equipamentos terá início no terceiro trimestre de 2024, sempre no Rio de Janeiro. Eles serão fabricados no Parque Industrial da TechnipFMC às margens do trecho da Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, e na sua fábrica de flexíveis no Porto do Açu, localizado em São João da Barra, no norte do Estado do Rio. Já as demandas de serviço serão atendidas nas fábricas da empresa em Macaé (RJ) e no Porto do Açu.