Ouro fecha em queda, de olho na intensidade de corte de juros do Fed

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 17, enquanto os investidores especulam a intensidade no corte de juros do Federal Reserve (Fed), que será anunciada nesta quarta-feira, dia 18. O ouro para dezembro fechou em queda de 0,63%, a US$ 2.592,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

As dúvidas sobre a magnitude do corte de juros pelo Fed, amplamente esperado na decisão de quarta-feira, pesaram sobre o metal precioso nesta sessão, ao fortalecer os rendimentos dos Treasuries e o dólar no exterior - que competem com o ouro pela demanda por ativos seguros. De acordo com a plataforma de monitoramento do CME Group, as apostas de 50 pontos-base lideravam com 65%, ante 35% das projeções de corte de 25 pontos-base.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relatório, o Goldman Sachs avalia que, apesar dos preços do ouro terem sofrido queda nesta terça, o futuro do metal precioso deve ser impulsionado pelo relaxamento monetário nos EUA e pelo aumento das compras de bancos centrais. A instituição acredita que os preços do ouro podem alcançar até US$ 2.700 por onça-troy no início de 2025.