Midea Group, gigante da China de eletrodomésticos, confirma maior IPO do ano em Hong Kong

As ações da Midea Group, gigante chinesa de eletrodomésticos, subiram em sua estreia em Hong Kong e confirmaram o maior IPO do ano, o que levantou esperanças de que o sentimento por novas ofertas de ações pode estar melhorando. O apetite dos investidores pela Midea também acontece pela introdução de um programa da China de incentivo a atualização de equipamentos, incluindo eletrodomésticos, para impulsionar o consumo do país.

"O IPO 'jumbo' bem-sucedido provavelmente melhorará o sentimento do mercado e trará mais mega negócios nos mercados de Hong Kong no futuro", disse a chefe de Pesquisa de Varejo da MIB Securities HK, Sonija Li, em nota.

Nesta terça-feira, 17, os papéis do grupo chegaram a subir cerca de 9%.