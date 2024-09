Mercosul e UE: Não inventem outro argumento para dizer que vão dificultar acordo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que estará com uma negociadora da União Europeia em Nova York nos próximos dias e que deve tratar sobre o acordo do bloco com o Mercosul.

A afirmação ocorreu durante uma reunião com autoridades dos Três Poderes sobre as queimadas no Brasil, nesta terça-feira, 17, no Palácio do Planalto.

"Passaram 30 anos dizendo que era o Brasil, a América Latina, que não queria fazer o acordo. Pois bem, nós decidimos, temos proposta", declarou.