Ibovespa cai em meio a dúvidas com juros principalmente no Brasil, apesar de alta em NY

O Ibovespa cai desde os primeiros minutos do pregão desta terça-feira, 17, destoando da elevação das bolsas internacionais. No geral, há certa cautela dos investidores antes das decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, na quarta-feira. Espera-se que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) inicie o ciclo de queda dos juros, com a maioria das apostas em corte de 0,50 ponto porcentual, mas o quadro ainda enseja parcimônia.

Quanto ao Comitê de Política Monetária (Copom), as expectativas majoritárias são de alta de 0,25 ponto na Selic, para 10,75% ao ano. "No mesmo dia em que o Fed deverá iniciar um ciclo de flexibilização, o Banco Central do Brasil (BCB) deverá retomar o aumento das taxas num ambiente de forte crescimento interno, política fiscal frouxa, expectativas crescentes de inflação e um real mais fraco", observa o Goldman Sachs, em relatório.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora muitos esperam elevação de 0,25 ponto na Selic amanhã, há quem aguarde uma alta maior ou até mesmo manutenção, observa Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos. "Aqui tem muita incerteza", afirma.