Haddad diz que é preciso sair da 'mania de produzir déficits fiscais', com baixo crescimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 17, que é preciso sair da "mania de produzir déficits fiscais", durante reunião no Palácio do Planalto para anúncios de novos projetos da ApexBrasil. "Nossa economia está crescendo e vai continuar crescendo, pois tem tudo para entrar num ciclo sustentável de crescimento ao longo dos próximos anos", afirmou.

De acordo com ele, o Brasil passou por dez anos de muita turbulência, desarranjo das contas públicas e agora elas estão sendo colocadas em ordem.

O trabalho, de acordo com o ministro, vem sendo feito com muita dificuldade, mas com muita negociação, tanto com o Judiciário quanto com o Congresso Nacional. "Estamos entrando no entendimento de que nós vamos sair dessa mania de produzir os déficits que foram produzidos ao longo de dez anos. E vocês veem que o déficit foi acompanhado de baixo crescimento e, pior do que isso, da baixa a qualidade do crescimento", avaliou.