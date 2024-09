Governo também erra, às vezes se comunica de forma atabalhoada, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nesta segunda-feira, 16, que o governo comete erros tanto de comunicação quanto na relação com o Banco Central (BC). Ele destacou, no entanto, que os acertos têm sido maiores do que os erros, apontando as revisões que têm sido feitas para cima no mercado sobre o crescimento econômico.

Em evento do jornal Valor Econômico, Haddad disse que, às vezes, o governo se comunica de forma "atabalhoada", passando sinais ao mercado que despertam dúvidas, o que exige da pasta um trabalho de correção e reancoragem das expectativas.

O ministro declarou também que, por vezes, o governo erra na relação com o Banco Central. "O melhor é acertar mais do que errar, acho que estamos acertando muito mais do que errando", comentou Haddad, afirmando que também há erros do lado do BC.