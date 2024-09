Dólar cai pelo 5º pregão seguido e fecha abaixo de R$ 5,50 à espera do Fed

O dólar emendou o quinto pregão consecutivo de baixa no mercado doméstico nesta terça-feira, 17, e voltou a fechar abaixo da linha de R$ 5,50 pela primeira vez desde fins de agosto. Segundo operadores, o real parece se beneficiar da perspectiva de ampliação do diferencial de juros interno e externo, na véspera da "super quarta", que deve resultar em alta da Selic e redução da taxa básica norte-americana.

Apesar do avanço do retorno dos Treasuries e do dólar em relação a moedas fortes, na esteira de dados acima do esperado de varejo e indústria EUA, as divisas latino-americanas de países de juros altos se apreciaram, com destaque para os pesos colombiano e mexicano.

O real e seus pares, que apanharam bastante recentemente com desmonte de operações de "carry trade" desencadeado pelo rali do iene, parecem pegar carona na perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) vai adotar uma postura mais agressiva, inaugurando um processo de alívio monetário com corte da taxa básica em 50 pontos-base.