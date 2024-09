Bolsas de NY fecham perto da estabilidade, enquanto investidores aguardam decisão do Fed

Os mercados acionários de Nova York fecharam próximos da estabilidade nesta terça-feira, 17, depois do Dow Jones renovar máxima intraday, com os índices oscilando entre territórios positivos e negativos enquanto aguardam a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre a taxa de juros na tarde da quarta-feira.

No Dow 30, o JPMorgan fechou em alta (0,67%), com a notícia de que está negociando para assumir o programa de cartão de crédito da Apple. Diante da força do petróleo, o setor de energia do S&P 500 teve alta de 1,27% nesta terça.

Entre ações de tecnologia em foco, Intel (2,68%) sustentou a estabilidade da Nasdaq. As ações da Moderna subiram 4,08%, depois que o governo do Canadá aprovou uma atualização da vacina da farmacêutica contra a covid-19.