Boletim Focus eleva projeção para inflação e vê Selic em 11,25%

As projeções do relatório Focus para a inflação voltaram a subir. Na edição publicada pelo Banco Central nesta segunda-feira, 16, a mediana das projeções dos analistas do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 subiu de 4,3% para 4,35%, a nona alta semanal consecutiva, aproximando-se ainda mais do teto da meta, de 4,5%. A mediana para o IPCA de 2025 também subiu e passou de 3,92% para 3,95%.

As projeções do mercado descolam cada vez mais dos números do Banco Central, que projeta inflação de 4,2% este ano e de 3,6% em 2025, no cenário de referência. No cenário alternativo, o BC projeta IPCA de 4,2% em 2024 e 3,4% no próximo ano.

No último ciclo de comunicações, o Comitê de Política Monetária (Copom) informou que considera o primeiro trimestre de 2026 como o horizonte relevante para a definição do nível dos juros no País. Nesse período, o Copom espera que a inflação acumulada em 12 meses atinja 3,2%, no cenário com a Selic estável em 10,5%.