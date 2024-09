'Até o Alckmin passou entusiasmo hoje', brinca Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, brincou com a fama de orador monótono de seu vice, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira, 17. Em evento com empresários no Palácio do Planalto, Lula disse que até Alckmin falou de forma entusiasmada.

"Toda vez que o Haddad vai falar eu falo: Haddad, você tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe. Até o Alckmin", disse o presidente da República.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando era governador de São Paulo, Alckmin ganhou de adversários o apelido de "picolé de chuchu", uma forma de taxá-lo de político sem graça.