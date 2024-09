Arcabouço fiscal tem que ser cumprido até reestabilizar as finanças, defende Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta terça-feira, 17, mais uma defesa do arcabouço fiscal, durante reunião no Palácio do Planalto para anúncios de novos projetos da ApexBrasil. "A primeira compreensão é a de que o arcabouço fiscal tem que ser cumprido. É preciso perseverar nessa toada até reestabilizar as finanças, porque o Brasil só tem a ganhar", argumentou.

Haddad previu também que o País voltará a crescer acima da média mundial, depois de dez anos registrando crescimento abaixo dessa média.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Não tem sentido um País com tantas oportunidades crescer abaixo da média mundial. Nós temos todas as condições", avaliou o ministro, citando que quando Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente da República durante oito anos, o Brasil cresceu uma vez e meia o que o mundo cresceu. "Então é isso que nós temos que perseguir, voltar a crescer acima da média mundial, e é o que já está acontecendo", comemorou.