Aneel entra em impasse sobre pedido da Transmissora Acre na interligação de Cruzeiro do Sul

A licença de instalação é de 2023, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As obras atravessam área da tribo indígena Campinas/Katukina.

A Transmissora Acre SPE aguarda a tramitação da Aneel para a entrada em operação. O processo só será destravado com a indicação do quinto diretor pelo governo. Segundo balanço apresentado na reunião, a operação comercial vai permitir um alívio tarifário no curto prazo "com grande potencial, de benefícios para todo o setor elétrico".

"Tenho certeza que, com toda a presteza e celeridade que o Ministério de Minas e Energia emprega, não fará com que esse empreendimento sofra qualquer tipo de consequência", declarou o diretor Mosna.

Em paralelo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem cobrado celeridade da diretoria da Aneel na análise de processos encaminhados pelo Executivo. O nome para o novo diretor titular da Aneel está em avaliação no Planalto, segundo informou o ministro em conversa com jornalistas na semana passada.