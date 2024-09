Monitor do PIB da FGV aponta retração de 0,1% em julho ante junho

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 0,1% em julho ante junho, segundo o Monitor do PIB, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação interanual, ou seja, com julho de 2023, houve alta de 5,4% no PIB.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

"Segmentos importantes da economia, como a indústria e o consumo das famílias, que se destacaram no desempenho do PIB do 2º trimestre, também retraíram em julho. De positivo, registrou-se a continuidade do crescimento do setor de serviços e dos investimentos (FBCF), sendo o primeiro a atividade econômica de maior peso na economia e o segundo o principal responsável pela expansão da capacidade produtiva", continua Trece no documento.

Segundo o Ibre/FGV, no trimestre móvel até julho em comparação com o mesmo período de 2023, o consumo das famílias cresceu 4,5%. O indicador apresentou crescimento em todas as suas categorias, padrão observado desde o final de 2023. Ainda assim, esse crescimento é menor que o observado no segundo trimestre, quando houve o pico de expansão de 2024.

A comparação em cima dos trimestres móveis deste ano com os de 2023 é usada porque apresenta menor volatilidade do que as taxas mensais, esclarecem os pesquisadores.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve elevação de 6% no trimestre até julho em comparação com o mesmo período de 2023. Houve elevada contribuição do segmento de máquinas e equipamentos, puxada pelos produtos importados.