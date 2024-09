BCE: Kazimir defende pausa em alívio de juros em outubro e possível novo corte só em dezembro

Após cortar juros na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) deve pular a reunião de outubro e esperar até dezembro para potencialmente voltar a afrouxar a política monetária, defendeu nesta segunda-feira, 16, o dirigente da instituição Peter Kazimir em publicação no site do BC da Eslováquia, do qual é presidente.

No artigo, Kazimir argumentou que a redução das taxas na última quinta-feira foi "apropriada", mas não significa que o ajuste será repetido nas próximas reuniões. O dirigente se disse "aberto" a todas as opções. "No entanto, no meu ponto de vista, ainda há maior risco de que inflação ficará mais alta no médio prazo do que presumimos atualmente", disse.

Para Kazimir, o BCE não deve receber muitas informações relevantes antes do próximo encontro para justificar uma tesourada dos juros. "Nós provavelmente teremos que esperar até dezembro. Lá, ficará mais claro o que nos espera no futuro", argumentou.