Bancos Centrais do Brasil e da Itália fazem memorando para aprimorar troca de informações

O Banco Central do Brasil e o Banco da Itália assinaram um "Memorando de Entendimento" para aprimorar a cooperação e troca mútua de informações, conforme a autoridade brasileira informou em nota nesta segunda-feira, 16. A ação inclui a possibilidade do BC brasileiro supervisionar entidades sob jurisdição do BC italiano e vice-versa.

Ainda segundo o comunicado, o novo acordo substitui e atualiza outro memorando feito em 2012. Além disso, a partir do documento, as duas instituições monetárias buscam fortalecer as atividades que garantem o "funcionamento seguro e sólido das entidades" supervisionadas por elas.