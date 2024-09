Alertas para operações financeiras saltam 90% no 2º trimestre e multas somam R$ 62 milhões

O número de ofícios de alerta emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no segundo trimestre deste ano chegou a 110, o montante representa um aumento de 90% em relação ao primeiro trimestre, de acordo com o Relatório de Atividade Sancionadora da autarquia, divulgado nesta segunda-feira, 16. A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) foi a que emitiu o maior número de ofícios no período, 42, tendo como destaque a falta do dever de diligência do coordenador da oferta.

Os ofícios de alerta têm o objetivo de comunicar, aos regulados, sobre irregularidades identificadas e que não justificam a instauração de inquérito administrativo ou o oferecimento de termo de acusação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quanto custaram os acordos