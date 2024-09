Ministério e Anatel farão ação para medir sinal da telefonia em Belo Horizonte

O Ministério das Comunicações (Minicom) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) farão uma operação em Belo Horizonte na próxima semana, para medir a qualidade dos sinais de telefonia e internet 4G e 5G das operadoras que atuam na região.

A ação, chamada "Blitz da Telefonia Móvel" acontecerá na capital mineira entre os dias 16 e 20 deste mês. Neste período, serão analisados 20 pontos da cidade, onde serão captados os sinais de telefonia móvel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o Minicom, após as medições as operações que tiverem serão notificadas para definir um plano de ação, caso seja constatada baixa qualidade do serviço. E, após seis meses, haverá uma nova medição para aferir se houve melhora na prestação do serviço.