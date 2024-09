Taxas futuras de juros ficam estáveis após queda menor do IBC-Br

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 13, em meio ao recuo do dólar e rendimentos dos Treasuries e após o IBC-Br ter mostrado queda menor do que a prevista. A economia brasileira encolheu 0,41% na passagem de junho para julho. A mediana da pesquisa Projeções Broadcast apontava queda de 0,50%, com estimativas que iam de -1,70% a 0,40%. Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 11,855%, de 11,850% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 tinha mínima de 11,830%, de 11,836%, e o para janeiro de 2029 marcava 11,940%, de 11,945%.