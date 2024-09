Ibovespa fecha dia em alta de 0,64%, aos 134,8 mil pontos, e avança 0,23% na semana

Até o começo da tarde, as principais ações operavam em alta, com poucos componentes do Ibovespa divergindo do alinhamento. Do meio da tarde ao fechamento, parcela maior de ações do índice embicou para baixo, ainda que em estabilização no fim do dia.

No mês, o Ibovespa cede 0,83%, o que limita a alta do ano a 0,52%. O giro subiu um pouco, a R$ 20,0 bilhões nesta sexta-feira, em que o Ibovespa oscilou dos 134.030,64, na mínima da abertura, até os 135.878,50 pontos na máxima do dia, permanecendo na faixa dos 134 mil, em fechamentos, nas últimas seis sessões.

O giro enfraquecido e as variações moderadas - alternando ganhos e perdas diários desde 5 de setembro - deram o tom ao Ibovespa na semana que antecede a definição sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil, na próxima quarta-feira, 18. O índice da B3 chegou a ensaiar alta acima do limiar de 1% nesta sexta-feira, mas fechou a sessão com ganho de 0,64%, aos 134.881,95 pontos, avançando 0,23% na semana após revés de 1,05% acumulado no intervalo anterior.

Destaque para alguns nomes de peso como Petrobras (ON -0,30%, PN -0,46%), Itaú (PN +0,11%) e Bradesco (ON +0,07%, PN sem variação), o que contribuiu para a perda de dinamismo do Ibovespa à tarde. Na ponta ganhadora, atenção para a forte retomada em Azul (+22,52%), à frente de CVC (+14,29%) e de Braskem (+7,79%). No lado oposto, Assaí (-2,98%), Carrefour (-2,67%) e Vibra (-1,60%).

Entre as blue chips, o setor metálico, com Vale (ON +0,67% na sessão e +3,21% na semana) à frente, foi decisivo para o desempenho positivo, no dia como também na semana - intervalo em que o minério de ferro em mercados da Ásia, como Cingapura, obteve leve recuperação, apesar do recuo nesta sexta-feira, ainda abaixo de US$ 100 por tonelada, em nível depreciado.

Por sua vez, mais do que ao desempenho levemente negativo do petróleo na sessão, a virada observada em Petrobras, que chegou a subir perto de 2% mais cedo, foi atribuída a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a estatal. "A Petrobras até abriu em alta, chegando a subir 1,8%, mas após a fala do presidente Lula, o papel passou a cair", diz Inácio Alves, analista da Melver.